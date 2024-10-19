رئيس مجلس الوزراء: جميع استثمارات العام المالى المقبل موجهة لاستكمال مشروعات "حياة كريمة"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 19 أكتوبر 2024 02:33 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الهيئة البرلمانية بمحافظة المنيا، وذلك على هامش زيارته اليوم للمحافظة؛ لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بها، وحضر اللقاء الوزراء المرافقون والمحافظ ونائبه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى حرصه الشديد على الالتقاء بأعضاء البرلمان خلال الزيارات الميدانية، لافتا إلى أنه وجه وزراء الحكومة بضرورة التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان والنقاش معهم فيما يخص ملفات العمل المعنية بوزاراتهم، وخاصة أثناء قيامهم بالزيارات الميدانية بمواقع العمل بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه أثناء قيامه بجولات ميدانية خلال الفترات الماضية، كان هناك تقليد معين يتمثل في تنظيم لقاء مع أعضاء البرلمان عقب ختام الجولة، لكن منذ إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أصبح هناك حرص شديد على مرافقة نواب البرلمان لنا أثناء تفقد مختلف المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة التي نزورها.

وخلال حديثه مع نواب البرلمان، أثنى رئيس مجلس الوزراء على الدور المهم الذي يقومون به في خدمة أبناء المحافظة، ومناقشة التحديات والمشكلات التي يواجهها المواطنون في كل قراها ومراكزها، والسعي لحلها مع الحكومة، وهنا علق أحد النواب بأن جميع أعضاء البرلمان بالمحافظة يدركون تماما حجم التحديات التي تواجهها الدولة على المستويين؛ الخارجي والداخلي، مؤكدا دعمهم للدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في كل مواقفها، كما عبروا عن إدراكهم لحجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة؛ سعيا للتعامل مع تلك التحديات، وتحسين مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرين إلى حرصهم جميعا بكامل عددهم على حضور لقاء رئيس مجلس الوزراء بالمحافظة؛ تقديرا لقيامه بهذه الزيارة التي تؤكد اهتمام القيادة السياسية بأبناء المحافظة والصعيد بشكل عام.

وفي الوقت نفسه، أكد نواب البرلمان بالمحافظة أن ما يتم على أرض المحافظة هو " إعجاز"، وليس "إنجازا"، ويحسب للقيادة السياسية وللحكومة، لافتين إلى أن الأرقام التي تحدث بها رئيس مجلس الوزراء عن حجم المشروعات التي تتم بالمحافظة غير مسبوقة، وقال أحد النواب: وجود مستشفى مثل مستشفى العدوة ومستشفى بكل مركز من المراكز الأخرى هو أمر عظيم للغاية، مناشدين الدكتور مصطفى مدبولي سرعة الانتهاء من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية لمواطني المحافظة بصورة كبيرة.

كما أشار نواب المحافظة الى أن جميع قرى المحافظة المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري أصبح بها جميع المرافق بنسبة 100%، وتشمل شبكات صرف صحي، ومياه نظيفة، وكهرباء، ومدارس، ووحدات صحية، وشبكة إنترنت، وكلها مرافق لم نشهدها إلا في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن هذه المبادرة الرئاسية تعتبر من أكبر المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليا؛ حيث توفر العديد من الخدمات لأهالي القرى المستهدفة.

وفي الوقت نفسه، أشار النواب إلى أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة والحكومة نشهد تطورا في العديد من القطاعات الخدمية على مستوى الدولة، وخاصة قطاع الصحة بمحافظة المنيا وهو ما مكن المحافظة من الانتقال من المرحلة الرابعة إلى الثانية فيما يتعلق بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتطوير العديد من المستشفيات بالمحافظة، وجهود جامعة المنيا في هذا الشأن، مؤكدين أن زيارة رئيس الوزراء اليوم لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة تسهم، وبشكل كبير، في دعم وتعزيز قطاع الصحة، وصولا لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

كما أكد النواب أهمية دعم التوسع في مجالات الاستثمار الصناعي والزراعي بالمحافظة، حتى يسهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وتعقيبا على هذا، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جميع استثمارات العام المالي المقبل موجهة لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتوسع في إتاحة مختلف الخدمات لمواطني القرى المستهدفة، وصولا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات والمجالات.