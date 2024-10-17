قبل مواجهة بيراميدز بالسوبر.. تأهيل دونجا ومصطفى الزناري فى مران الزمالك بالإمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 07:33 مساءً - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة في بداية مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي، تحت إشراف جواو ميجل مخطط الأحمال بالفريق، وتضمنت تدريبات خفيفة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد بعد الوصول إلى الإمارات اليوم.

وخضع نبيل عماد "دونجا" لاعب الزمالك لجلسة علاجية على هامش هامش مران اليوم، الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت، استعداداً لبطولة السوبر المحلي، وفي نفس الوقت خاض مصطفى الزناري تدريبات تأهيلية على هامش المران تحت إشراف الجهاز الفني.

ويعاني "دونجا" من إصابة في العضلة الخلفية، في حين يشكو الزناري من إصابة بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الثانية.

وحرص الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك رئيس بعثة الفريق الأبيض في الإمارات، وأحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر أعضاء مجلس إدارة النادي على التواجد في مران الأبيض من أجل مساندة اللاعبين والجهاز الفني في مران اليوم قبل بطولة السوبر المحلي.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي عصر اليوم استعداداً لخوض السوبر المصري، ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع بيراميدز في نصف النهائي في الرابعة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات مساء يوم الأحد المقبل.