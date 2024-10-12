مواليد 2009.. الأهلي يهزم الزمالك بهدف نظيف في قمة الشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 12 أكتوبر 2024 05:30 مساءً - فاز فريق شباب الأهلي مواليد 2009 على الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة فى بطولة الجمهورية.

سجل سيف كريم لاعب الأهلي هدف الفوز فى الشوط الأول من أحداث المباراة، ونجح الأهلي في الحفاظ على التقدم فى الشوط الثاني رغم استكمال المباراة منقوص العدد.

وأعلن محمد عبد الوهاب المدير الفني لفريق 2009 بالنادي الأهلي ، تشكيل الفريق لمباراة الزمالك والذي كلاً من: رجب أحمد رجب، عمر عبد العزيز، محمد حمدي عمر، محمد عماد، سيف تامر، عمر عبد الرحمن، مصطفى فرج، سيف كريم، محمد أيمن، يحيى وائل، خالد يحيى.

ويلتقي فريق الناشئين بالأهلي مواليد 2009 مع ضيفه الزمالك على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.

ويسعى الأهلي خلال مباراة اليوم أمام الزمالك لتحقيق فوز جديد في بطولة الجمهورية، يعزز به منافسته على صدارة ترتيب البطولة، إذ حقق الفريق انتصارين، وتعادلين فاز بعد أحدهما بركلات الترجيح وخسر بعد الثانية بنفس الطريقة.

ويمتلك أهلي 2009 في رصيده 9 نقاط، بعدما فاز على المقاولون العرب 3 - 2، وتعادل مع بيراميدز 1 - 1 وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على غزل المحلة 5 - 2، وتعادل مع البنك الأهلي سلبيًا وخسر أمامه بركلات الترجيح 19 - 20، مسجلًا 9 أهداف مقابل 5 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كلا من محمد عبدالوهاب مديرًا فنيًا، ومحمد علي مدربًا عامًا، ومعتز بالله هاشم مدرب أحمال، ومصطفي عبدالعظيم مدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، والمعتز بالله هشام مدرب الأحمال، وإبراهيم رشاد أخصائي التدليك.