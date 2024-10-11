خطوات للتواصل مع المبادرة الوطنية ابدأ

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - نشر الموقع الرسمى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" مجموعة من الخطوات التى يجب إتباعها للحصول على دعم المبادرة والإستفادة منها، وذلك من خلال الاتى:

1. زيارة الموقع الإلكترونى الرسمى لمبادرة «ابدأ» من هنا

2. اضغط على «تواصل معنا».

3. تحديد الفئة: سيجرى توجيهك إلى صفحة لتحديد الفئة التي تنتمي إليها، قم باختيار الفئة المناسبة لنوع مشروعك أو تخصصك.

4. تسجيل البيانات: بعد تحديد الفئة، ستحتاج إلى ملء استمارة تسجيل تتضمن بياناتك الشخصية والمعلومات المتعلقة بمشروعك أو طلبك.

5. انتظار التواصل: بعد إكمال التسجيل، ستقوم المبادرة بمراجعة بياناتك والتواصل معك فى أقرب وقت ممكن لمتابعة طلبك أو استفسارك.

يذكر أن الاشتراك فى المبادرة يتيح لك الوصول إلى الدعم الذى تقدمه فى مختلف المجالات، بما في ذلك تذليل العقبات أمام الصناعات المتعثرة، والحصول على الدعم اللازم للمشروعات الجديدة، والاستفادة من برامج التدريب والتطوير.