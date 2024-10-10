حزب الله يعلن استهداف قوة لجنود الاحتلال بصواريخ فى رأس الناقورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 04:38 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، استهداف قوة لجنود الاحتلال برشقة صاروخية أثناء محاولتها للمرة الثالثة سحب الإصابات من الآلية المستهدفة في منطقة رأس الناقورة، وفق نبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.

في السياق، قصف حزب الله اللبناني، تجمعا لجنود الاحتلال في محيط جبانة يارون بصلية صاروخية.وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة رياق في البقاع الأوسط، فيما أعلن الدفاع المدني اللبناني، عن ارتقاء 9 شهداء و14 جريحا إثر قصف الاحتلال 3 مبان في بلدة الكرك بالبقاع الأوسط.

بعدها رد حزب الله، باستهداف جنودا للاحتلال أثناء تقدمهم لمنطقة الكنيسة بين ميس الجبل ومحيبيب برشقة صاروخية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في دالتون بالقطاع الأوسط من الحدود مع لبنان.

فيما قال وزير الدفاع الإيطالي، إنه احتج لدى نظيره الإسرائيلي على إطلاق طلقات نارية على بعثة الأمم المتحدة في لبنان.