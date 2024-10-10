وزارة العمل: جولة تفقدية لكبرى شركات القطاع الخاص التي تعمل في صناعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، جولة ميدانية لشركة شنجادا لصناعه الجوارب بالمنطقة الحرة الاستثمارية بالاسماعيليه، وذلك فى إطار سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها المديرية بشكل دورى على منشآت القطاع الخاص والاستثماري الموجودة داخل المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة ، وتكثيف التعاون والتنسيق مع تلك الشركات والمصانع لتوفير فرص تدريب مهنى ملائمة وفرص عمل حقيقية ولائقة للشباب داخلها ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ، الجولة شملت شرح تاريخ المصنع من بدايته حتى الآن ، واستعراض لخطط الإخلاء في حالات الطوارئ ، كما جرى عمل جولة داخل المصنع الذي تبلغ مساحته المصنع ٦٣٤٠ متر ، يعمل بها ٢٥٠ عامل ، والإستماع إلى العاملين داخل صالات الإنتاج بالمصنع ، ومتابعة أحوالهم ، وسير العملية الانتاجية ، وتشجيعهم على العمل وزيادة الإنتاجية ، وكذلك تفقد منتجات الشركة ، يأتى ذلك فى إطار سعى مديرية العمل لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ( العمال وأصحاب الأعمال ) في الحقوق و الواجبات ، بما يخدم العملية الإنتاجية في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة ، وتعزيز علاقات العمل ودعم استقرار سوق العمل ودفع عجلة التنمية ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أن تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بالتواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديريات بالمحافظات ، والعمل على توفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وغيرها ، وتنمية مهارات الشباب والعمال ،على التطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن ، وأضاف مدير المديرية أنه قام بعمل جولة تفقدية لشركة شنجادا لصناعة الجوارب بالمنطقة الحرة الاستثمارية ، استقبله خلالها رئيس مجلس إدارة المصنع ، وغريب مسعود مدير عام المصنع، ومدير الإنتاج مصطفى محمود ، كما رافقه فى الجولة ابراهيم حلمي مدير العلاقات العامة ، وسامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي ، وحمدي النجار مفتش تفتيش عمل ..