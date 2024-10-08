ضبط مواد مخدرة بحوزة عناصر إجرامية بالقاهرة والإسكندرية قيمتها 2.8 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 01:35 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-
مديرية أمن القاهرة
ضبط (3 عناصر إجرامية "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وبحوزتهم (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
مديرية أمن الأسكندرية
ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الرمل وبحوزتهما (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين بـ
(2,8 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.