عمر مرموش يتوج بجائزة أفضل لاعب فى مباراة آينتراخت ضد البايرن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 07:39 مساءً - حصل الدولي المصري عمر مرموش ، نجم آينتراخت فرانكفورت الألمانى، على التقييم الأعلى فى مواجهة بايرن ميونخ، بعدما قاد فريقه لتحقيق تعادل قاتل بثلاثة أهداف لكل منهما، فى المباراة التى أقيمت في إطار مباريات الجولة السادسة، من منافسات الدوري الألماني للموسم الحالي 2024-25.

واختارت شبكة "هو سكورد" العالمية، عمر مرموش أفضل لاعب فى المباراة بعدما سجل هدفين وصنع آخر، حيث منحته تقييم بلغ 9.1 من 10 درجات.

مرموش الأعلى تقييما

آينتراخت ضد البايرن

وتألق مرموش خلال الشوط الأول من المباراة حيث أحرز الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة 22، ثم صنع الهدف الثاني الذى سجله هوجو إيكيتيكي فى الدقيقة 35.

فيما أحرز الهدفين الأول والثاني للبايرن كيم مين جاى وأوباميكانو فى الدقيقتين 15 و38 من اللقاء، وفي الشوط الثانى أضاف مايكل أوليس الهدف الثالث فى الدقيقة 53 من المباراة.

وعاد عمر مرموش للتألق من جديد ليحرز الهدف الثالث فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأصبح مرموش أول لاعب من فرانكفورت ينجح في تسجيل 6 أهداف في أول 5 جولات من الدوري الألمانى، قبل أن يرفع رصيده إلى ثمانية أهداف حاليا.

ويتصدر الفرعون المصري ترتيب الهدافين حاليًا فى الدوري الألماني ومن خلفه يأتي هارى كين، مهاجم بايرن ميونخ، صاحب المركز الثانى برصيد 5 أهداف. آينتراخت ضد البايرن

ويتصدربايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الالمانى برصيد 14 نقطة جمعها من 6 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في مواجهتين دون أن يتلقى أي خسائر وسجل نجومه 20 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.

فيما يمتلك آينتراخت فرانكفورت 13 نقطة فى رصيده بجدول الدوري الألماني، جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة فى لقاء والتعادل مثله وتسجيل 14 هدف وتلقي 9، ليحتل المركز الثالث فى الترتيب.