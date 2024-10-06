مرموش يسجل هدف +90 ضد بايرن ميونخ في قمة الدوري الألماني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 07:39 مساءً - أحرز الدولي المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، الهدف الثالث لصالح فريقه فى شباك نظيره بايرن ميونخ، بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة المقامة حاليا في إطار مباريات الجولة السادسة، من منافسات الدوري الألماني للموسم الحالي 2024-25، لتصبح النتيجة التعادل 3-3.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الالمانى برصيد 13 نقطة جمعها من 5 مباريات حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في مواجهة واحدة دون أن يتلقى أي خسائر وسجل نجومه 17 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف.فيما يمتلك آينتراخت فرانكفورت 12 نقطة فى رصيده بجدول الدوري الألماني، جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة فى لقاء وتسجيل 11 هدفا وتلقي 6، ليحتل وصافة الترتيب بفارق نقطة خلف بايرن ميونخ المتصدر.

ويسعى فرانكفورت صاحب الملعب والجمهور إلى الفوز لخطف صدارة الدوري الألماني من البايرن مبكرا وضمان المنافسة على لقب المسابقة المحلية.

بينما يسعى العملاق البافاري إلى تحقيق نتيجة إيجايبة لضمان البقاء في صدارة البدوندزليجا وتوسيع الفارق مع فرانكفورت الوصيف.

يدخل عمر مرموش مهاجم فرانكفورت في صراع خاص مع هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، على اعتلاء صدارة هدافي الدوري الألماني.

وأصبح مرموش أول لاعب من فرانكفورت ينجح في تسجيل 6 أهداف في أول 5 جولات من الدوري، ويتصدر الفرعون ترتيب الهدافين حاليًا ومن خلفه يأتي كين برصيد 5 أهداف.

وشهدت آخر 11 مباراة بين الفريقين في البوندسليجا نتائج مثيرة حيث فاز البايرن بفارق 4 أهداف أو أكثر خلال 4 مواجهات، فيما حقق فرانكفورت الأمر نفسه مرتين.

وإجمالاً يتفوق البايرن في المواجهات المباشرة على فرانكفورت ، حيث حقق البافاري 58 انتصارًا مقابل 25 فوزًا لفرانكفورت وحسم التعادل 23 مواجهة بينهما.

وانفرد مرموش بصدارة ترتيب هدافى الدوري الألماني هذا الموسم بعدما رفع رصيده إلى 6 أهداف بفارق هدف واحد عن الوصيف هاري كين.

وواصل الدولى المصرى عمر مرموش، سجله التهديفى الرائع فى مختلف البطولات التى شارك فيها خلال الموسم الحالي 2024-2024 مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألمانى.

ووضع التقييم الفني عمر مرموش في صدارة ترتيب أفضل اللاعبين في الدوري الألماني وفقًا لشبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم، وحصل مرموش على تقييم فني قدره 8.40 درجة في صدارة الترتيب متفوقًا على فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن الذي حل ثانيًا بدرجات بلغت 8.24.