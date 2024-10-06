الرئيس السيسي فى ذكرى انتصار أكتوبر: الشعب المصرى قادر على فعل المستحيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في مثل هذه الأيام منذ واحد وخمسين عاماً حققت مصر نصراً سيبقى خالداً في ذاكرة هذا الوطن، وعلى صفحات تاريخه المجيد انتصاراً؛ يذكر الجميع دائماً بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه - قادر على فعل المستحيل مهما عظم.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكري حرب أكتوبر المجيدة: "روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال؛ بل هى كامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنه الأصيل تظهر جلية عند الشدائد معبرة عن قوة الحق، وعزة النفس، وصلابة الإرادة ويسجل التاريخ بكلمات من نور، أن مصر عزيزة بأبنائها قوية بمؤسساتها شامخة بقواتها المسلحة وفخورة بتضحيات أبنائها.