نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنّأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الواحد وخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: "يسعدنى بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس والعاملين، أن أتقدم لسيادتكم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات، بمناسبة هذا النصر الخالد، الذي سيظل مبعثًا للفخر والعزة للمصريين بقواتهم المسلحة".

وأضاف أن هذا النصر العظيم أكد عزم الشعب المصري وقواته المسلحة وقدرتهم على الانتصار، مشيرًا إلى أن أبناء الشعب المصري قدموا أرواحهم في سبيل تحرير تراب الوطن.

وأوضح أن نصر أكتوبر يعد علامة عسكرية فارقة في التاريخ، كما أنه كان درسًا قاسيًا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أي شبر واحد من الأراضي المصرية.