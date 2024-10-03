التحالف الوطنى لدعم الأكثر احتياجًا يحظى بشراكات أممية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 3 أكتوبر 2024 04:33 مساءً - انعكست جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبرامجه التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً حيث تلاقت مع الأهداف الأممية الرامية لترسيخ حقوق الإنسان، لتمهد الطريق إلى تعزيز شراكاته مع وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتترجم ذلك في خطوة تعكس التزام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتعزيز التعاون الدولي والمحلي والسعي لدمج أهداف الأمم المتحدة مع جهود التحالف الوطني لتحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي على المجتمع المصري، قام وفد من التحالف الوطني، برئاسة معالي السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، و حاتم متولي عضو اللجنة التأسيسية للتحالف الوطني، بزيارة رسمية لمقر الأمم المتحدة في مصر، خلال الأسبوع الماضي.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين التحالف الوطني ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وتسليط الضوء على الأهداف والرؤية الاستراتيجية للتحالف، وبرامجه المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل الاجتماعي في مصر.

وأعربت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ان التحالف الوطني من خلال هذه الزيارة يؤكد على التزامه بدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، ويسعى إلى بناء شراكات قوية مع كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، وبالتعاون مع مختلف مكاتب ووكالات وأجهزة الأمم المتحدة في مصر سوف نعمل على رسم خارطة طريق واضحة لسد الفجوات التنموية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر .

وفي ختام الزيارة، اتفق الطرفان على وضع خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.