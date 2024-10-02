وزير الرى يلتقى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 08:28 صباحاً - استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، السفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الموارد المائية .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء السيدة السفيرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه ، ومن جانبها أكدت السيدة السفيرة على خصوصية العلاقات بين البلدين وحرص الجانب الامريكى على تبادل الخبرات مع الجانب المصرى .

وخلال اللقاء تم التباحث حول التعاون المشترك بين البلدين فى مجال المياه والمناخ ، والتطرق لآليات تنفيذ القرار الصادر عن منظمة اليونسكو بدعم مبادرة AWARe من خلال القرار الذى أصدره المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في شهر مارس ٢٠٢٤ بإجماع الدول الأعضاء بالمنظمة ، والتنسيق بين مبادرة "تحليل القرارات المعنية بمخاطر المناخ" CRIDA ومبادرة AWARe فى مجال بناء القدرات وتنفيذ برامج التكيف مع تغير المناخ ، كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الأمريكى للمشاركة فى اجتماع مجلس إدارة مبادرة AWARe والمزمع عقده يوم ١٣ أكتوبر ٢٠٢٤ ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه.

واكد الدكتور سويلم على أهمية قيام الجانب الامريكى بتقديم الدعم الفنى للدول وخاصة الدول الإفريقية لتعزيز قدراتها فى مجال تطوير السياسات والتنفيذ الفعال لخطط الموارد المائية في ظل تغير المناخ ، وتقديم الدعم لعقد ورش عمل ودورات تدريبية في مجال إدارة المياه في أفريقيا والبلدان النامية ، والدعم فى صياغة مقترحات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ والتى تطلبها الدول الإفريقية.

كما تم استعراض موقف التعاون القائم بين البلدين فى مجال التدريب وبناء القدرات للعاملين في مجال المياه من خلال تقديم السفارة الأمريكية لعدد من دورات اللغة الإنجليزية الفنية ، وتنظيم "برنامج القيادة الزائر الدولي" والذى عُقد في شهر مايو الماضى بالولايات المتحدة والذى تضمن لقاءات مع أكثر من ٢٧ منظمة وهيئة وجامعات في خمس ولايات.

حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية إستمرار الدعم الأمريكي للوزارة في هذا المجال وتوفير منح دراسية بعدد من الجامعات الأمريكية ، واستمرار عقد "برنامج القيادة ، الزائر الدولي" و " برنامج تبادل الخبراء" للعاملين بالوزارة بشكل سنوي مع التركيز على موضوعات (تقنيات الاستشعار عن بعد في الموارد المائية - التدريب على الإدارة - نمذجة هطول الأمطار والجريان السطحي في الهيدرولوجيا) .