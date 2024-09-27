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أجواء حماسية ولا أروع.. جماهير الأهلى والزمالك تتوافد على ملعب المملكة أرينا لحضور السوبر الأفريقي (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 سبتمبر 2024 06:36 مساءً - في أجواء حماسية ولا أروع لا تغيب عن مباريات القطبين، تتوافد جماهير والزمالك على ملعب المملكة أرينا بالرياض منذ ساعات لحضور والزمالك المقرر إقامتها في التاسعة مساءً في السوبر الأفريقي.

 

وبدأت المدرجات تتزين بجمهور الفريقين لمتابعة اللقاء المرتقب الذي أطلق عليه كثيرون لقب "سوبر القرن"، وتنقل الصور أجواء جمهور الفريقين وبعضهم يؤدون الصلاة أمام ملعب المباراة فى مشهد جيد يُعبر عن الروح الرياضية بين جماهير الفريين قبل اللقاء المرتقب.

 

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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