جهاز حماية المستهلك يضبط مخزنا لإعادة تدوير وتعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية بطنطا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً - استمراراً لجهود الدولة فى ضبط وإحكام الرقابة علي الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية ، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجاري، ومنع تداول السلع الضارة بصحة وسلامة المواطنين، والغير مُطابقة للمواصفات ، وتطبيق القانون حِيال المخالفين.

قام (الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ بالإشتراك مع الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة الدقهلية )، اليوم ، بشن حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة بمنطقة نيفيا بنطاق مركز طنطا بمحافظة الغربية ، إستهدفت إحدي المخازن التي تعمل في إعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخري مدون عليها تاريخ صلاحية ساري ، مُستخدما في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق ، تمهيداً لإعادة طرحها في الأسواق وبيعها للمستهلكين مرة أخري .

أسفرت التحريات والمعلومات الواردة للفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة كفر الشيخ ، عن وجود أحد المخازن غير المُرخصة تقع بمنطقة نيفيا مركز طنطا بنطاق بمحافظة الغربية ، تقوم بإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخري مدون عليها تاريخ صلاحية جديد وساري، مُستخدما في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق .

وعقب تقنين الإجراءات، وفور التأكد من صحة البيانات والمعلومات الواردة للفرع ، تم تشكيل حملة مُكبرة من فرع الجهاز بمحافظة كفر الشيخ وفرع الجهاز بمحافظة الدقهلية والسادة مأموري الضبط القضائي بالفرعين، بإستهداف المنطقة محل الواقعة ، وبمواجهة المسئولين عن المنشأة سالفة البيان، عن الواقعة ، أفاد بأنه يقوم بإعادة تعبئة المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية في عبوات أخري مدون عليها تاريخ صلاحية ساري تمهيداً لطرحها في الأسواق ، مُستخدما في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة ، وضبط كميات كبيرة من (المبيدات الزراعية لمكافحة الحشرات والأمراض النباتية ) مجهولة المصدر والتي تُمثل خطرا علي المستهلكين ،قبل تداولها بالأسواق ، كما تم ضبط الأدوات والمعدات المُستخدمة في إعادة التدوير والتعبئة والتغليف النهائي، وإحالة الواقعة للنيابة العامة

وجائت المضبوطات محل الواقعة علي الآتى:

- ضبط 2 طن مسحوق أحمر غير مدون عليه أية بيانات .

- ضبط 500 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية وزن العبوة 1ك يإجمالي وزن نصف طن .

- ضبط 80 عبوة روفرال 50% منتهية الصلاحية .

- ضبط 150 عبوة مبيدات رش بلاستيك تُستخدم في التصنيع .

- كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى إعادة التدوير والتعبئة والتغليف النهائى :

- ضبط 1000 كيس (فارغ ) مدون عليها تاريخ صلاحية ساري وأسماء منتجات شهيرة .

- ضبط 1000 عبوة فارغة (بلاستيك غير مدون عليها أية بيانات .

وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لملاحقة المخازن والمنشآت التجارية المخالفة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين للأسواق ، مشيراً إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر لتحقيق الإنضباط في الأسواق ، أخذاً في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة .

لافتا إلي أن هناك توجيهات واضحة ومحددة لأعضاء الجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية بضرورة مواصلة الحملات الرقابية والإنتشار الميداني بالأسواق والتأكيد علي متابعة الأنشطة التجارية كافة لتحقيق الإنضباط بالأسواق ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والغير مطابقة للمواصفات.

وأشار السجيني ،إلي ضرورة إنفاذ القانون حيال المخالفين ،مُشدداً علي عدم التهاون مع أية مخالفات يتم ضبطها وخاصة فيما يتعلق بالمنتجات مجهولة المصدر والتي تشكل خطرا علي مُستخدميها ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق .