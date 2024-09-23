نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة هيكل للصحافة تعلن اسم الفائز الأول بجائزتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السيدة هدايت تيمور، زوجة الراحل محمد حسنين هيكل، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، إننا اليوم نحتفل بتوزيع الجائزة بالتزامن مع الذكرى الـ101 لميلاد “الجورنالجي”، وهو أحب الأسماء إليه، ويأتي هذا التوزيع تتويجًا لعمل مثمر في إتمام ثلاثة دورات تدريبية على مدار العام، تشاركت فيها النقابة والمؤسسة، لنقل الخبرة والتعلم والتدريب.

وأضافت خلال كلمتها في احتفالية هيكل للصحافة، أن هذا العام تختلف الاحتفالية حيث تم تخصيص إحدى جوائز المسابقة للصحفيين/ات الفلسطينيين/ات، ودورهم البطولي في نقل وقائع العدوان الإسرائيلي، الذين قدموا تضحيات غير مسبوقة لنقل الحقيقة، مضيفة اتقدم بالشكر والعرفان لمجلس النقابة بإدارة خالد البلشي الذي أشرفوا على التدريبات التي تم إطلاقها.

وأعلنت رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل، أن الفائز بجائزة هيكل للصحافة العربية لعام 2024 هو مراد رشدي الصحفي بموقع مدى مصر، بتجربته في تحقيقه عن المصريين/ات في السودان والحرب في غزة، كما تم تخصيص قيمة الجائزة الثانية لصندوق دعم الصحفيين/ات الفلسطينيين/ات المقيمين في مصر من خلال نقابة الصحفيين، وبذلك يكون إجمالي عدد الفائزين بالجائزة منذ انطلاقها إلى 18 صحفيًا حتى الآن.