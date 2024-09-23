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البابا تواضروس يستقبل وزير التعليم لبحث سبل التعاون في وضع القيم والمبادئ الدينية بمناهج التربية الدينية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البابا تواضروس يستقبل وزير التعليم لبحث سبل التعاون في وضع القيم والمبادئ الدينية بمناهج التربية الدينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الإثنين، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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وعرض الوزير خلال اللقاء التوجه الجديد لمنظومة وزارة التربية والتعليم، من حيث الأفكار والأساليب الحديثة المتبعة في العملية التعليمية.

ومن جهته، أثنى قداسة البابا على هذه الرؤية والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا السياق والتي تسهم في بناء الإنسان المصري بالشكل الذي نأمله في بلادنا.

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وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الاتجاه نحو وضع منهج يضم القيم والمبادئ الدينية المشتركة، ضمن مناهج التربية الدينية للمراحل الدراسية المختلفة، وذلك بهدف ترسيخ تلك القيم في المجتمع.

وقد حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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