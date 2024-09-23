نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر مقررات شهر أكتوبر لطلاب الصف الأول الإعدادي 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات امتحان شهر أكتوبر لطلاب الصف الأول الإعدادي بالفصل الدراسي الأول لعام 2025، ويأتي ذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025 الذي انطلق أول أمس السبت 21 سبتمبر وفقًا للخريطة الزمنية.

وننشر خلال تلك التقرير، مقررات شهر أكتوبر للصف الأول الإعدادية 2025.

-اللغة العربية: الموضوع الأول والثاني

-اللغة الإنجليزية: الوحدة الأولى والثانية، والوحدة الثالثة" من الدرس الأول إلى الرابع

-الرياضيات: الوحدة الأولى، الوحدة الثانية" الدرس الأول"

-الدراسات: الوحدة الأولى، الوحدة الثانية" الدرس الأول"

-العلوم: الوحدة الأولى



واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الإثنين، لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأكد وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة لخفض الكثافة في الفصول الدراسية نجحت في إضافة نحو 100 ألف فصل جديد للمنظومة التعليمية مع بدء هذا العام الدراسي، الأمر الذي أدى إلى خفض الكثافة، لتصبح في كل المدارس في مصر حاليًا أقل من 50 طالبًا في الفصل الواحد، باستثناء 47 مدرسة، ويتم العمل على حل هذه المشكلة بها في أقرب وقت.

