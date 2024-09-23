نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصدر بالتعليم": قسمنا الطلاب على الأسبوع لمنع التكدس والتعرف على الفصول ببداية الدراسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم حضور الطلبة والطالبات، بمدارس محافظة القاهرة لليوم الثاني على التوالي للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، حيث شهدت المدارس حضور منظم وإقبال كبير من الطلبة وسط أجواء احتفالية كبرى، والحديث عن المبادرة الرئاسية "بداية ".

وقال مصدر خاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم توزيع نزول الطلاب بالمرحل التعليمية المختلفة على مدار الأسبوع في أيام مختلفة منعا تكدس، وتابع من اجل معرفة طلاب كل مرحلة دراسية فصولهم والتعرف على معلمين الفصول أيضًا، بالأسبوع الأول فقط، على ينتظم جميع الطلاب بداية من الأسبوع الثاني.

وأكد المصدر، إنه هناك تعليمات بالبدء في نزول الطلاب الأكبر سنا، في كل مرحلة بالأيام الأولي من الأسبوع الأول، ليختتم الأسبوع بطلاب الصفوف الأولى بكل مرحلة.

وشدد المصدر، إنه هناك متابعة يومية من لجان المتابعة بالإدارات التعليمية على المدارس، لمتابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بتخفيف كثافة الفصول واستقرار العملية التعليمية.

وبدأ الفصل الدارسي الأول للعام الدراسي الحالي، يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 وينتهي يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 فيما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11 يناير 2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025.

