وزيرا خارجية مصر ولبنان يدينان العدوان الإسرائيلي ويطالبان بوقف فوري لإطلاق النار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - أدان وزيرا خارجية مصر ولبنان، العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية وقطاع غزة، خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي بيان مشترك عقب الاجتماع، دعا الوزيران بدر عبدالعاطي وعبدالله بو حبيب، إلى احترام سيادة وسلامة لبنان، مؤكدين أن المساس بأمن لبنان هو مساس بأمن المنطقة بأكملها.

وشدد الوزيران على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي فورًا وإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن لوقف الهجمات على الأراضي الفلسطينية واللبنانية.

وأكدا أهمية امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يضمن حماية المدنيين من تبعات العدوان، مشددين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة.

وخلص الوزيران إلى أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة يكمن في تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، ووقف العدوان على غزة ولبنان، واستئناف العملية السياسية لحل الدولتين، وإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

يأتي هذا اللقاء في ظل تصاعد التوترات بالمنطقة وتزايد المخاوف من توسع نطاق الصراع، ما يستدعي جهودًا دبلوماسية مكثفة لاحتواء الأزمة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.