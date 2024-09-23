اليوم فتح باب تعديل الترشيح بجامعة الأزهر الكترونيا وحتي الأربعاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - صدق فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب تعديل الترشيح للطلاب الجدد إلكترونيا بداية من اليوم الإثنين وحتي مساء الأربعاء القادم.

واوضح الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الالكتروني أن تعديل الترشيح متاح للطلاب والطالبات مع الإلتزام بالحد الأدني و التوزيع الجغرافي.

واضاف مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني بأن تعديل الترشيح يكون من خلال الدخول عبر هذا الرابط

https://www.azu.edu.eg/stdconv2024/