نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية فصل الخريف 2024: توقعات الطقس والتقلبات الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب انتهاء فصل الصيف 2024، الذي يودعنا خلال ساعات، نستعد لاستقبال فصل الخريف، المعروف بأنه الأكثر اعتدالًا في درجات الحرارة على مدار العام.

سيبدأ فصل الخريف رسميًا غدًا، وستمهد الأمطار الخفيفة والمتوسطة الطريق لهذا الفصل الجديد، حيث تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا لتصل إلى المعدلات الطبيعية المعروفة.

توقعات الأمطار في بداية الخريف

ستشهد البلاد في الساعات القادمة تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة، خاصةً على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، ومن المتوقع أن تمتد هذه الأمطار إلى السواحل الغربية والوجه البحري.

كما تشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار حتى ثاني أيام الخريف، أي يوم الاثنين المقبل، على بعض المناطق المذكورة، لتتوقف الأمطار بعد ذلك.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيُتوقع أن يكون معتدلًا إلى مضطرب، حيث يرتفع الموج بين 2 و2.5 متر، مع حركة رياح شمالية غربية.

بينما سيكون البحر الأحمر في حالة معتدلة، مع ارتفاع الموج الذي يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، وحركة الرياح ستكون أيضًا شمالية غربية.

الطقس العام: غائم ومشمس

فيما يتعلق بحالة الطقس، فمن المتوقع أن يكون غائمًا جزئيًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية.

بالمقابل، سيكون الطقس مشمسًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلى شمال وجنوب الصعيد.

يُتوقع أن تنشط الرياح أحيانًا، وقد تصل سرعتها إلى 32 كيلومترًا في الساعة.

انخفاض نسبة الرطوبة مع بداية الخريف

خلال فصل الصيف، سجلت مستويات الرطوبة ارتفاعًا ملحوظًا، مما زاد من الشعور بحرارة الجو، حيث بلغت الرطوبة في بعض الأحيان 95% على السواحل الشمالية.

ومع حلول فصل الخريف، من المتوقع أن تنخفض نسبة الرطوبة تدريجيًا، لتتراوح بين 80 و90% في السواحل الشمالية، وبين 75 و80% في القاهرة.