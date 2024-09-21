نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بدء التوقيت الشتوي 2024 في مصر: تفاصيل تغيير الساعة وفوائده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصل المواطنين عن وداع فصل الصيف بمواعيده، حيث سيتم تغيير التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي.

أعلن مجلس الوزراء المصري عن موعد بدء التوقيت الشتوي الذي سيعتمد على تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة.

موعد بدء التوقيت الشتوي

التاريخ المحدد: يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر من آخر خميس في شهر أكتوبر ، والذي يوافق 31 أكتوبر 2024 .

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر من ، والذي يوافق . الإجراء: سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة للوراء.

تفاصيل التوقيت الصيفي

عاد العمل بالتوقيت الصيفي في مصر خلال الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، بعد توقف استمر 7 سنوات. يقوم التوقيت الصيفي على تقديم الساعة 60 دقيقة.

فوائد التوقيت الشتوي

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك عدة فوائد لإعادة العمل بالتوقيت الشتوي، أبرزها:

توفير مبلغ 25 مليون دولار سنويًا وفقًا لدراسة وزارة الكهرباء حول الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء.

سنويًا وفقًا لدراسة وزارة الكهرباء حول الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء. توفير 1% من استهلاك الكهرباء، مما يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار سنويًا.

كم يتبقى على بدء التوقيت الشتوي؟

بالنظر إلى اليوم المحدد لعودة التوقيت الشتوي، يتبقى نحو 40 يومًا على تطبيق هذا التغيير.