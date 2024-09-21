«أطباء القاهرة» تعلن المشاركة في المبادرة الرئاسية «بداية جديدة»

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أحمد جودة - القاهرة - أشادت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة بالمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية» التي أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية.

وأكدت نقيب أطباء القاهرة أن المبادرة تمثل نواة جديدة لتكامل الخدمات التي يحصل عليها المواطن، بما يخفف من أعباء الانتظار والتكاليف، كما تشكل تصحيحًا للمسار في العديد من الخدمات التي كانت تعاني من التكدس أو طوابير الانتظار، وخاصة في قطاع حيوي ومهم مثل قطاع الصحة وقوائم انتظار العمليات.

وتابعت غالب أن النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني معنية في الأساس ببناء الإنسان والدفاع عن مصالحه، الأمر الذي يضعها في الصفوف الأولى للمشاركة ودعم وتشجيع هذه المبادرة على مختلف الأصعدة والمستويات.

وأعلنت نقيب أطباء القاهرة عن تسخير كافة إمكانيات النقابة للمشاركة بفاعلية من خلال رفع الوعي الصحي ومحو الأمية الصحية لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات في نطاق محافظة القاهرة، بالإضافة إلى تسيير قوافل تطوعية في المناطق الأكثر احتياجًا لإجراء الفحوصات الطبية مجانًا. كما يجري الاتفاق مع بعض شركات الأدوية العالمية لإجراء الكشف المبكر على سرطان البروستاتا وسرطان الثدي.

واختتمت غالب بالقول: «نثمن كل جهود الدولة للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وندعو كل النقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني للتفاعل والمشاركة كل حسب استطاعته، وصولًا إلى مجتمع متماسك ومتكافل يستطيع مواجهة تحديات الحياة وغلاء المعيشة».