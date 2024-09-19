عاجل - تحذيرات مهمة للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، على أغلب أنحاء مصر، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية، فيما تصل المحسوسة إلى 41 درجة مئوية. وتشهد مناطق جنوب البلاد ارتفاعًا أكبر، حيث تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في بعض المناطق، مثل جنوب الصعيد.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة: كتل هوائية صحراوية

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن سبب الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة هو تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية. وأوضحت أن هذه الكتل الهوائية تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم الجمعة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة لعدة ساعات إضافية قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي بدءًا من يوم السبت.

وأكدت الهيئة أن درجات الحرارة ستصل ذروتها اليوم في جنوب الصعيد، مع درجات حرارة محسوسة تصل إلى 44 درجة مئوية، ما يمثل قمة هذه الموجة الحارة التي بدأت بشكل تدريجي منذ الخميس، ومن المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية ابتداءً من السبت.

توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة مئوية. السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة مئوية. جنوب سيناء: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة مئوية. شمال الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة مئوية.

أجواء مٌثيرة للأتربة:

ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق من جنوب الصعيد اليوم الجمعة رياحًا نشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب سيناء، كما يُتوقع وجود أتربة عالقة في مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

نصائح الأرصاد الجوية لمواجهة الموجة الحارة:

كما وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح مهمة للمواطنين لتفادي تأثيرات الموجة الحارة، وهي: