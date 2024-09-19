عاجل- رئيس الوزراء يؤكد: لا عودة لانقطاع الكهرباء واستثمارات جديدة على الأفق

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أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء يؤكد: لا عودة لانقطاع الكهرباء واستثمارات جديدة على الأفق

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة قد أمنت الشحنات اللازمة لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى. وأكد أن هذه الإجراءات ستمنع عودة مشكلة انقطاع الكهرباء، مما يعزز استقرار الشبكة الكهربائية في البلاد.

تنمية مناطق جديدة على ساحل البحر الأحمر

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة قد حددت من 4 إلى 5 مناطق جديدة لتنميتها على ساحل البحر الأحمر، وليس منطقة "رأس بناس" فقط. تأتي هذه الخطوة على غرار مشروع رأس الحكمة، مما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز التنمية السياحية والاستثمارية في هذه المناطق.

استثمارات مصرية في السعودية

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك استثمارات مصرية كبيرة في السعودية تقدر بـ 5700 شركة مصرية. وأكد على وجود استثمارات متبادلة وتواجد مصري قوي في السعودية، مما يعكس التعاون الاقتصادي الوثيق بين البلدين. وأشار إلى أن القطاع الخاص السعودي سيدخل في استثمارات جديدة في مصر، مع اهتمام كبير بزيادة الاستثمارات في الفترة المقبلة.

التعاون مع ألمانيا والكويت

ذكر مدبولي أن الجانب الألماني خلال زيارة الرئيس الألماني لمصر تحدث مع المسؤولين المصريين عن مشروعات كبيرة وتوسعات جديدة لمشروعاتهم. كما ناقشت اللجنة العليا المصرية - الكويتية تفعيل استثمارات كويتية في مصر في الفترة المقبلة، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

التعزية في حادث قطاري الزقازيق

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري الزقازيق. وأوضح أنه تابع ردود الأفعال والتشكيك في مشروعات الدولة في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن المرفق كان يعاني من حالة تدهور صعبة بسبب نقص الموارد اللازمة للصيانة. وأكد أنه سيتم تحويل أبراج التحكم المتبقية إلى أبراج كهربائية قريبًا، بما في ذلك البرج الذي شهد الحادث.

خطط لتحسين قطاع السكك الحديدية

في المؤتمر الصحفي، أشار رئيس الوزراء إلى أن خط الحادث يمتد لأكثر من 214 كم، وأن الحكومة قد حولت معظم أبراج التحكم إلى أبراج كهربائية، مع بقاء 4 أبراج فقط سيتم تحويلها قريبًا. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين قطاع السكك الحديدية وضمان سلامة المواطنين.

في الختام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.