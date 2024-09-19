انت الأن تتابع خبر موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 في مصر للعاملين في القطاع الحكومي بعد تبكيره حسب تصريح وزارة المالية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تم الانتهاء من عملية مراجعة مرتبات شهر سبتمبر 2024 وذلك من خلال وزارة المالية، حيث يعد ذلك تمهيدا من أجل صرف المرتبات في التاريخ الموافق 22 من شهر سبتمبر الحالى وذلك يكون بدلا من تاريخ 26 سبتمبر، ومن خلال هذه الخطوة فإن وزارة المالية قد قامت بتبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر عن الموعد المحدد سلفا من وقت الاعلان الدوري للمرتبات، وفي هذا المثال سوف يتم إظهار كافة التفاصيل المتعلقة بصرف مرتبات شهر سبتمبر.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية لوزارة المالية، قد تم الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 حيث تم ذكر أن موعد الصرف سوف يكون خلال الأسبوع المقبل عبر ماكينات الصرف الآلي التي يبلغ عددها 25 ألف ماكينة وتكون موزعة على كافة المحافظات، وذلك حتي يتم حدوث اكتر الشمول المالي الذي تقدمة الدولة وبشكل خاص وزارة المالية من أجل التكوير والرقمنة.

تفاصيل عن الدرجات الوظيفية ومرتبات شهر سبتمبر 2024

يتم توضيح المبالغ المالية التي تتقاضاها الدرجات الوظيفية بمختلف الدرجات وفقا لما تم إعلانه من التنظيم والإدارة، كما تم التصريح على أن مرتبات شهر سبتمبر سوف يتم صرفها وفقا لآخر زيادة تم صرفها وهى:

12.200 الف جنيه زيادة الدرجة الممتازة.

10.200 جنيه إلى الدرجة العالية أو ما يعادلها.

يصرف 8700 ألف جنيه لدرجة مدير عام وما يعادلها.

8200 ألف جنيه تصرف إلى الدرجة الأولى وما يعادلها.

7200 ألف جنيه إلى الدرجة الثانية.

يصرف 6.700 جنيه للدرجة الثالثة.

6.200 جنيه إلى الدرجة الرابعة.

6 آلاف جنيه تصرف إلى الدرجة الخامسة للخدمات المعاونة.

صرف 6 آلاف جنيه إلى الدرجة السادسة أيضا للخدمات المعاونة.

تفاصيل عن الدرجات الوظيفية ومرتبات شهر سبتمبر 2024

يتم توضيح المبالغ المالية التي تتقاضاها الدرجات الوظيفية بمختلف الدرجات وفقا لما تم إعلانه من التنظيم والإدارة، كما تم التصريح على أن مرتبات شهر سبتمبر سوف يتم صرفها وفقا لآخر زيادة تم صرفها وهى: