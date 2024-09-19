بعد اعتماده.. تعرف على شكل النظام الجديد للدوري المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - قررت رابطة الأندية المصرية تغيير شكل مسابقة الدوري المصري في الموسم الجديد لتعتمد نظاما جديدا بشكل استثنائي، يلعب من دور واحد من 17 مباراة والدور الثاني يتم تقسيمه بين التسعة الأوائل في الترتيب ويلعبون على تحديد بطل الدوري والتسعة الأواخر في الترتيب ويتنافسون على مراكز الهبوط إلى دوري المحترفين على أن يهبط فريقين في نهاية الموسم بدلا من ثلاثة ويتم العمل بهذا النظام موسمين وهما موسم 2024 / 2025 وموسم 2025 / 2026.

ويلعب الدوري في الموسم الجديد من 25 جولة فقط بدلا من 34 مباراة ويوفر قرابة شهرين من عمر مسابقة الدوري المصري، ويبدأ في 30 أكتوبر المقبل وينتهي في 6 يونيو من العام المقبل، من أجل انتظام المسابقة وانطلاقها في المواسم المقبلة، على أن يكون انطلاقها في شهر أغسطس كما يحدث في كل دوريات العالم، وحتى يتسنى للاعبين الحصول على فرصة كافية من الراحة بدلا من تلاحم المواسم منذ جائحة كورونا التي تسببت في تأخير انطلاق وبداية الدوري المصري.

ورغم أن عدد كبير من الأندية كان يرغب في فرض النظام الحالي للدوري المصري بلعبه من دورين بواقع 34 جولة، ولكن رغبة رابطة الأندية واتحاد الكرة بخلاف بعض الأندية الكبيرة وعلى رأسها الأهلي في خوض موسما استثنائيا قادهم للاستقرار على اعتماد النظام البلجيكي في الدوري المصري من خلال لعب الدور الأول بنظامه العادي وتقسيم الدور الثاني إلى مجموعتين أحدهما لتحديد البطل والثانية لتحديد الهابطين.

من جانبه، أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، أن جميع الأندية وافقت على شكل نظام الدورى الجديد، وغلبت المصلحة العامة على مصالحها من أجل إعادة النظام والمواعيد بشكلها الصحيح.

وقال ثروت سويلم فى مداخلة مع الإعلامى محمد الليثى فى برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كل الأندية غلبت المصلحة العامة على مصلحتها الخاصة بالموافقة على فترة انتقالية على موسمين، وكذلك الشركة المتحدة الذى وافقت على هذا المقترح رغم تقليص عدد المباريات التى يضر بمصالحها".

وتابع عضو رابطة الأندية: "الدورى سيكون 26 أسبوعا يبدأ فى أكتوبر وينتهى فى يونيو المقبل، لنكون مثل باقى الدوريات العالمية".

وأوضح: "طرحنا على الشركة الألمانية التى ستدير الدورى أن يطبق النظام القديم بوجود 18 ناديا ويبدأ فى اكتوبر وينتهى فى يونيو قالو مستحيل لابد من تغيير النظام وهو ما كان وتم التوافق عليها".

وتابع: "سنمنح أصحاب المراكز الخامس والسادس فى الترتيب النهائى مميزات لكى تظل المنافسة قوية لآخر مباراة، مثل صعودهما مباشرة لدور الـ32 من كأس مصر أو كأس الرابطة".

وأضاف: "الأندية اعترضت حول مسألة الهبوط لكن الجميع وافق على دورى مكون من 26 أسبوعا".

وكشف ثروت سويلم أن الدوري الجديد سيبدأ 30 أكتوبر وسيتم عرض الأمر على الأندية في اجتماع اليوم الأربعاء بوجود جمال علام رئيس اتحاد اكرة، وسيتم عرض شكل الدوري، وهناك شركاء في مسابقة الدوري يحجمنا في تحديد شكل المسابقة في الموسم الجديد".

شدد: "الشكل الاستثنائي للدوري في الموسم الجديد سيكون 26 جولة ، ويبدأ 30 أكتوبر المقبل وينتهي 6 يونيو المقبل، ولن يكون هناك مؤجلات، ولن يكون هناك مشاكل مع حسام حسن مدرب المنتخب بشأن مباريات المسابقة، وسيتم إجراء قرعة بشأن ملعب المباراة في الدور الأول، على سبيل المثال لو لعب الأهلي مع الاتحاد السكندري وأسفرت القرعة عن اللعب في الإسكندرية وستلعب مباراة الدور الثاني لو تواجدوا ضمن التسعة الأوائل في القاهرة".