بسبب مباراة المنتخب.. اتجاه لتأجيل السوبر المصري وإقامته فى ديسمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن هناك اتجاه لتأجيل مباريات كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في العاصمة أبوظبي من 18 إلى 21 أكتوبر المقبل.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا في السوبر المصري بعد تحقيقها ألقاب الدوري والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك، حصل على البطاقة الذهبية.

قالت صحيفة " الاتحاد " الإماراتية أنه تم الاستقرار على تأجيل " السوبر المصري" فى ظل ارتباطات منتخب مصر الذي يخوض مباراة موريتانيا 15 أكتوبر في تصفيات كأس العالم 2026، وهو السبب الرئيسي وراء تأجيل " السوبر المصري".

السوبر المصري

أشارت الصحيفة إلي أن الفاصل الزمني بين مباراة مصر وموريتانيا وانطلاقة " كأس السوبر " يومين فقط، وهو ما يعني عدم حصول اللاعبين على راحة، خاصة أن المباراة خارج مصر والفرق المشاركة في كأس السوبر المصري تضم عدداً كبيراً من الدوليين.

أضافت الصحيفة أنه جارى تحديد الموعد الجديد للبطولة، بالتنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي الذي يستضيف الحدث وهناك اتجاه لإقامتها في ديسمبر المقبل، ولكن لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الموعد الجديد.

ولم يصدر حتى الآن أى بيان من جانب الاتحاد المصرى فى هذا الشأن.