الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 05:34 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية، 3 قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسى، جاءت كالتالي:

القرار رقم 338 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 138 فدانا تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية.