رابطة الأندية تتفق مع شركة ألمانية تنظم بطولات يويفا والبوندزليجا لإدارة الدوري المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - قررت رابطة الأندية المصرية التعاقد مع شركة ألمانية مسئولة عن تنظيم بطولات الويفا والدوري الألماني والإماراتي والتركي لتبدأ عملها فى الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد، خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم بحضور ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز لاختيار شكل الدوري في الموسم الجديد.

وتوافد مندوبو أندية الدوري المصري الممتاز على حضور اجتماع رابطة الأندية مع أندية الدوري المصري الممتاز، من أجل الاستقرار على شكل الدوري في الموسم الجديد، حيث يقام الاجتماع بمقر مشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر.