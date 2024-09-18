افتتحنا مصانع اثنتين والثالث قريبا.. رئيس الوزراء: الحكومة استهدفت اجتذاب 3 شركات عالمية عملاقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 04:29 مساءً - أدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، عقب افتتاحه المجمع الصناعي الأول لشركة "بيكو" (Beko) التركية المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية، بالمنطقة الصناعية.

وفي مستهل تصريحاته، عبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بافتتاح المجمع الصناعي لشركة "بيكو" الذي يُعد صرحاً صناعياً عملاقاً يتم إنشاؤه على أرض مصر، مُعبراً عن سعادته أيضاً كون هذا المصنع هو لأحد كبريات الشركات العالمية التي استهدفت الحكومة المصرية اجتذابها خلال الفترة الماضية للاستثمار في مصر وإنشاء مصانع لها، ليس فقط لتغطية الطلب في السوق المحلية وإنما أيضاً لتكون مركزاً إقليمياً للتصدير في كامل منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة استهدفت اجتذاب 3 شركات عالمية عملاقة، وهي شركة "هايير" الصينية العالمية التي شرفنا فيها بافتتاح فخامة السيد الرئيس لمجمع مصانعها، واليوم شركة "بيكو" التركية ثاني أكبر شركة على مستوي العالم، والشركة الثالثة هي شركة "بوش" المقرر افتتاح مصنعها في القريب العاجل.

وتابع رئيس الوزراء، أنه خلال مرحلة التفاوض مع هذه الشركات العالمية قدمت الحكومة كل الإجراءات والتيسيرات والحوافز، منها إعطاء هذه الشركات الرخصة الذهبية، وتم اتاحة الأرض لها بالتخصيص المباشر، مضيفاً أن كل شركة من الشركات الثلاث استطاعت الانتهاء من المصنع الخاص بها في مدة لم تزد على عام.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أن مصنع "بيكو" اليوم يعمل بطاقة 650 عاملا، ومن المقرر أن ترتفع لتصل إلى 2000 عامل خلال الفترة القادمة، مُضيفاً أن المصنع يضم أحدث التكنولوجيات العالمية في التصنيع، فضلاً عن العمالة المصرية المُدربة على أعلي مستوي، كما يتم الاستفادة في المصنع من أقسام البحث والتطوير في الجامعات المصرية وأفكار الشباب المصري الواعد ويجري العمل على تطبيقها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن نموذج الشراكة في شركة "بيكو"، يمثل نموذجاً للشراكة الناجحة بشكل كبير جداً، مُؤكداً عمل الحكومة المصرية والمجموعة الاقتصادية للتنمية الصناعية بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على هذا الملف المهم لاجتذاب أكبر عدد من الشركات العالمية في كل القطاعات للاستثمار في مصر، وأصبح أحد أهداف الحكومة خلال المرحلة الحالية والقادمة بأن يكون لدينا في كل القطاعات الصناعية أكبر المنتجين في العالم للعمل في مصر بمشيئة الله تعالي.

وفي الختام، جدد الدكتور مصطفى مدبولي، تعبيره عن سعادته بالتواجد اليوم في افتتاح هذا المشروع الضخم، مشيراً إلى أنه سيكون هناك المزيد من الافتتاحات خلال الفترة القادمة.