رئيس الوزراء: مصنع بيكو صرح صناعى عملاق يتم إنشاؤه على أرض مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 02:34 مساءً - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصنع "بيكو" لصناعة الأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان، لافتتاحه بحضور عدد من الوزراء، وعقب ذلك قام بجولة تفقدية داخل المصنع واستمع لشرح حول عمل المصنع، والتقط صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع.

وقال رئيس الوزراء، أن المصنع صرح صناعى عملاق يتم إنشائه على أرض مصر وهى واحد من الشركات العالمية الكبرى.

وتابع أن الحكومة استهدفت 3 شركات عملاقة ومنها شركة هايير وبيكو والشركة الثالثة هى شركة بوش.

وكان رئيس الوزراء قد زار المصنع أكثر من مرة مؤخرا، مؤكدا على أن الحكومة لديها الاستعداد الكافى لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات المعنية؛ لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلى له وافتتاحه فى أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.