سفير مصر في مونروفيا يلتقى مع رئيس وحدة الحرس الرئاسي الليبيري واجتماعه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً - ​في إطار متابعة جهود التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، وتفعيل جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التقى السفير/ أحمد عبد العظيم، سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيريا، برئيس وضباط وحدة الحرس الرئاسي الليبيري الذين سبق لهم تلقي دورات تدريبية متقدمة في مجال حماية كبار الشخصيات، والتي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع المؤسسات المصرية المعنية.

وقد حرص الجانب الليبيري أثناء اللقاء على التأكيد على التقدير البالغ للدور المحوري الذي تقوم به مصر في مجال بناء قدرات ضباط وعناصر وحدة الحرس الرئاسي الليبيري، والإشادة بالمردود الإيجابي والمباشر لهذه الدورات على أداء ضباط وعناصر الحرس، ومساهمتها في رفع مستوى حرفيتهم وأدائهم الوظيفي، والتأكيد على حاجة الجانب الليبيري الماسة لاستمرار الدعم المصري في هذا الصدد.

ومن جانبه، أكد السفير المصري على التزام مصر بالمساهمة في تأهيل الكوادر الليبيرية في كافة القطاعات، وخاصةً عناصر الحرس الرئاسي الليبيري، وذلك من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع المؤسسات المصرية المعنية، مشيراً إلى أهمية تعظيم المردود من هذه الدورات وبما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار الشعب الليبيري وحماية مقدراته.