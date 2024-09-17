وزارة العمل تُعلن عن بدء إجراءات سفر شباب تقدموا على فرص عمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 02:25 مساءً - -جبران:اختبارات قبل السفر هدفها إستدامة العامل المصري وضمان حقوقه وتوعيته بواجباته ..

بدأت وزارة العمل ،اليوم الثلاثاء ،في إجراءت إنهاء سفر الشباب الذين إجتازوا الإختبارات التي نظمتها "الوزارة" ،بالتعاون مع دولة "البوسنة والهرسك" ،لِشّغل فرص العمل التي وفرتها "الوزارة" هناك،برواتب مُجزية ،وخدمات صحية وإجتماعية ..وقال السيد محمد جبران وزير العمل ،أن هذه الإختبارات التي حدثت في مقر الوزارة ،ومراكز تدريب مهني في بولاق الدكرور، وإمبابة ،وغيرها ،هدفها إرسال عِمالة ماهرة ،ومُدربة إلى الخارج ،وتلبية إحتياجات الشركات الخارجية على المهن المطلوبة ،وكذلك الحفاظ على حقوق العمال، وأصحاب الأعمال ،مع ضمان واجبات كل منهما تجاه الأخر ..وجدد "الوزير" دعوته إلى الشباب بأن يكونوا واجهة مُشرفة لبلدهم،مع الإخلاص والإتقان في العمل،موضحًا أن "الوزارة" تقوم بهذا الدور مجانًا وبدون رسوم أو وسطاء ،مشددًا على تحذير الشباب من التعامل مع صفحات أو رسائل أو شركات وهمية ،والرجوع إلى الوزارة، أو مديرياتها بالمحافظات ،في كافة الخدمات المُقدمة ..

وبحسب بيان صحفي أعلنت وزارة العمل عن اجتياز 123 شابًا من بين 1000 مُتقدم ،اختبارات فرص عمل وفرتها "الوزارة" بدولة البوسنة والهرسك، للعمل في التخصصات التالية : مهندس مدنى ، وعمال بناء ، وحداد مسلح ، ونجار مسلح، ومبيض محارة ونقاش ، ومبلط ، ومُثبِت وجهات ، وذلك بعد انتهاء إجراء إختبارات تحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة ، من جانب اللجنة المشكلة بين "البلدين"..وأكدت هبة أحمد مدير الإدارة العامة للتشغيل ،على بدء التواصل مع الشباب الذين إجتازوا الإختبارات ،لإستلام باقي الأوراق المطلوبة، تمهيدًا للسفر في أسرع وقت ..