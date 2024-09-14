نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير منظمة الصحة العالمية يوجه كلمة إلى الرئيس السيسي بمناسبة انطلاق مشروع "بداية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه السيد تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، كلمة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة انطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

وقال أدهانوم، أهنئ السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية، بمبادرة «بداية» التي تعكس رؤية شاملة وكاملة، على جميع المستويات، سواء السياسي أو الأمني، وفي التطور الاقتصادي والاجتماعي والوطني، بما يعمل على سرعة تحقيق التنمية البشرية والتطور المنشود

وتابع: أثق تمام الثقة أن مبادرة «بداية» سيكون لها تأثير كبير في شتى المجالات، كونها تعكس مدى تقارب وتعاون وتكامل الحكومة المصرية، حيث إن «بداية» تحتاج إلى تعاون وثيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لإظهار قوة هذا التعاون في خدمة المجتمع وتحسين الصحة والتعليم وحماية المجتمع

واشار إلى أن «بداية» تتميز بالتركيز على تمكين المرأة والشباب لتحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، أن الاستثمار في القطاع الصحي لا يقتصر على حماية الأرواح فقط، بل يساهم في تحقيق تطور اقتصادي من خلال خلق بيئة عمل صحية، تساعد على الإبداع والإنتاج، وتوفر حماية حقيقية للأجيال القادمة.

واستطرد: سعيد بمشاركتي في انطلاق المبادرة المصرية للتنمية البشرية «بداية» وأشكر جميع القائمين على هذه المبادرة على دعوتي، وإتاحة الفرصة للمشاركة في تحقيق هدف سامي يسعى للوصول إلى الجميع بعدالة وشفافية.