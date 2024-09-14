نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشهد عملية رصف شارع مدرسة يوسف الصديق بحدائق الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عملية رصف شارع مدرسة يوسف الصديق بهضبة الاهرام بحى الهرم وذلك باستخدام طريقة جديدة محسنة تكنولوجيا.

وأكد المحافظ أن المادة المستخدمة فى رصف شارع مدرسة يوسف الصديق تتكون من مواد اسمنتية محسنة معده بأفضل وسائل التكنولوجية الحديثة وتتميز بتحمل الاستخدامات والاوزان العالية بالإضافة إلى مرونة فى الصيانات المستقبلية للطريق وأعمال المرافق الطارئة إلى جانب جدوتها الاقتصادية وذلك لتحسين جوده رصف الشوارع والطرق بنطاق هضبة الاهرام.

وكلف المحافظ الشركة المنفذة للأعمال باستكمال عملية رصف القطاع المتبقي من الشارع مع مراعاة المناسيب والمعايير الفنية اللازمة للطبقة الخرسانية وبالوعات صرف الأمطار مؤكدًا أنه في حال تحقيق العملية للنتائج المرجوه فسوف يتم تكرارها مجددًا بعدد من الشوارع الداخلية الاخري.

وفي نفس الاطار حرص المحافظ علي متابعه حاله النظافة والإشغالات بقطاع هضبة الأهرام موجها رئيس هيئة النظافة بالمتابعة الدورية وتحسين كفاءة منظومة النظافة.

كما كلف المحافظ رئيس حي الهرم ومسئول قطاع حدائق الاهرام بمواصلة حملات منع الإشغالات والتعديات علي الطرق العام داخل حدائق الاهرام للمحال والمقاهي والكافيهات وعدم السماح بتحويل الوحدات من الاستخدام السكني إلى الأنشطة التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وممثلي جمعية تعمير صحراء الاهرام والشركة المنفذة.

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