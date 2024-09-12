مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة بقنا وإصابة ضابط شرطة عقب تبادل إطلاق النيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 03:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمحكوم عليهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة سبق إتهامه فى 10 قضايا أبرزها "شروع فى قتل - سرقة - مخدرات – سلاح وذخيرة"، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 12 قضية متنوعة أبرزها "شروع فى قتل - مخدرات - سلاح وذخيرة – سرقة بالإكراه") بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.

وبإستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاعى "الأمن العام – الأمن المركزى" ومديرية أمن قنا، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعه وإصابة ضابط شرطة من قوة قطاع الأمن المركزى "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج"، وعُثر بحوزته على (2 بندقية آلية - عدد من الطلقات – 2 بندقية خرطوش - 1500 قرص مخدر – كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو – دراجة نارية "بدون لوحات").

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.