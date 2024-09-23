انت الأن تتابع خبر إطلاق 11 صاروخا تجاه حيفا وخليجها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصدر يوم الاثنين إن المقاومة الإسلامية استهدفت مدينة حيفا الفلسطينية المحلتة وخليجها بـ11 صاروخا.



وذكر أن نطاق الصواريخ توسع إلى منطقة الوسط.



وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أصوات انفجارات ضخمة سمعت في حيفا والكرمل إثر رشقة صاروخية كبيرة من لبنان.



وقالت وسائل إعلام عبرية: إن صفارات الإنذار دوت في مدينة حيفا والكريوت.



ووثق مقطع فيديو الدفاعات الجوية الإسرائيلية تتصدى للرشقة الصاروخية التي استهدفت حيفا.



كما أظهرت مقاطع فيديو هلع الإسرائيلين لحظة سقوط صواريخ من جنوب لبنان على يوكنعام في قضاء حيفا.