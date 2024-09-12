وكيل قطاع الإعلام الخارجي الكويتى يؤكد على أهمية التعاون الإعلامي القائم بين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - أكد عادل عويد المشعان الوكيل المساعد لقطاع التخطيط الاعلامي و التنمية المعرفية ووكيل قطاع الإعلام الخارجي بالتكليف أهمية التعاون الإعلامي القائم بين دولة الكويت و جمهورية مصر العربية و الذي يعود الي عقود طويلة مضت و شهد العديد من المحطات التاريخية المضيئة التي تعكس قوة و متانة العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات و أشار الي حرص المسؤولين من القيادات الاعلامية في كلا البلدين علي تنمية مستوي التعاون بما يجسد السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات الاعلامية والثقافية ودفعها الي آفاق أرحب تواكب التطورات الأخيرة علي صعيد التقنيات الاعلامية وتستجيب للمقررات الصادرة عن مجلس وزراء الاعلام العرب منوها الي الاتفاق الاطاري الذي تم توقيعه مؤخرا بين وزارة الإعلام و الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية و الذي يغطي مجالات الإذاعة و التلفزيون و الهندسة .

و عبر المشعان الذي يزور القاهرة لترؤس وفد وزارة الإعلام المشارك في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية الني تعقد برئاسة وزيري خارجية البلدين عن تطلعه لان تشهد الفترة المقبلة المزيد من صور العمل الإعلامي المشترك بما في ذلك تبادل الخبرات و الاستفادة من التجارب الاعلامية الرائدة في كلا البلدين.