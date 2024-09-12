نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024 وتوقعات درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد اليوم طقسًا شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حيث يتوقع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مع أجواء مائلة للحرارة ورطبة ليلًا.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم سيشهد طقسًا مشمسًا وحارًا، مع توقعات بفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد، فإن طقس اليوم سيكون على النحو التالي:

نهارًا : طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الوجه البحري، حار على السواحل الشمالية.

: طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى ومعظم محافظات الوجه البحري، حار على السواحل الشمالية. ليلًا: الطقس مائل للحرارة ورطب على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

الأمطار : قد تكون هناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد.

: قد تكون هناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد. الرياح: تنشط رياح معتدلة على فترات متقطعة في أغلب الأنحاء، مع احتمال وجود أتربة عالقة على بعض مناطق القاهرة الكبرى.

توقعات درجات الحرارة اليوم في مختلف المحافظات

القاهرة : العظمى 37° – الصغرى 27°

: العظمى 37° – الصغرى 27° العاصمة الإدارية : العظمى 36° – الصغرى 27°

: العظمى 36° – الصغرى 27° 6 أكتوبر : العظمى 36° – الصغرى 26°

: العظمى 36° – الصغرى 26° دمنهور : العظمى 35° – الصغرى 26°

: العظمى 35° – الصغرى 26° الإسكندرية : العظمى 32° – الصغرى 24°

: العظمى 32° – الصغرى 24° بورسعيد : العظمى 33° – الصغرى 26°

: العظمى 33° – الصغرى 26° الإسماعيلية : العظمى 38° – الصغرى 27°

: العظمى 38° – الصغرى 27° السويس : العظمى 38° – الصغرى 26°

: العظمى 38° – الصغرى 26° شرم الشيخ : العظمى 40° – الصغرى 29°

: العظمى 40° – الصغرى 29° الغردقة : العظمى 41° – الصغرى 29°

: العظمى 41° – الصغرى 29° أسوان: العظمى 43° – الصغرى 27°

نصائح لمواجهة الطقس الحار