نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد القوات البحرية يلتقى كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى ومدير التطوير الدولى للإدارة العامة للتسليح (DGA) الفرنسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة دعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة، إلتقى الفريق أشرف عطوه قائد القوت البحرية بكلا ًمن الفريق بحرى إدوارد الجرين كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والفريق مهندس جائيل دياز مدير التطوير الدولى للإدارة العامة للتسليح (DGA) الفرنسية خلال زياراتهما لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية.

تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تنسيق الجهود والتعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية

والبلدين الصديقين.

كما تضمنت الزيارتين المرور على عدد من الوحدات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التى شهدتها القوات البحرية فى الآونة الأخيرة.

يأتى ذلك تأكيدًا على الروابط الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.