فيفا يغرم الزمالك 200 ألف دولار بسبب أشيمبونج ومهلة 30 يوما للسداد قبل إيقاف القيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - تلقى نادى الزمالك خطابًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يفيد بتغريم النادى مبلغ 200 ألف دولار بسبب التأخر فى سداد القسط الأخير المستحق للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق الكروى السابق.

وأخطر فيفا الزمالك بتغريمه 200 ألف دولار بسبب عدم سداد القسط الأخير لأشيمبونج والبالغ 115 ألف دولار، وكان مستحق السداد فى شهر أبريل الماضى.

كما أخطر الاتحاد الدولى نادى الزمالك، بمنحه مهلة 30 يومًا لسداد قيمة الغرامة الموقعة عليه، وفى حالة عدم السداد فى خلال الـ 30 يومًا يتم توقيع عقوبة إيقاف قيد جديدة على القلعة البيضاء.