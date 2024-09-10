العاصمة الإدارية: حرصنا على تعريف طلاب المناطق الحضارية بإنجازات الدولة وجودة الحياة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 06:32 مساءً - تحدث المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، عن جولة طلاب المناطق الحضارية التي نظمتها الداخلية، وأهمية ترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الإنتماء وحب الوطن لدى الشباب:"تحدثنا للشباب وقلنا لهم العاصمة دى مستقبلكم، ومستقبل مصر، وكان لازم يشوفوا الإنجازات التى تحققت، وجودة الحياة التى تجعل ولائهم للوطن يزداد ويشعروا أن الدولة بتقدم حاجة ليهم، ومستقبلا يردوا الجميل لبلدهم.

وأضاف خالد عباس خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الطلاب زاروا كل معالم العاصمة الإدارية، من مدينة قصور الثقافة ومسجد مصر والكاتدرائية وساحة الشعب ومجلسى النواب والشيوخ، والحى الحكومى ومجلس الوزراء، ومنطقة الأبراج.

ولفت خالد عباس إلى أننا كنا سعداء بالطلاب، لأننا كنا نريهم ما هو شكل المستقبل، وكنا أطلقنا مبادرة التعليم لرعاية 100 طالب من أوائل الثانوية العامة من جنوب مصر فى 5 جامعات، وهى رعاية كاملة، لاستكمال نجاحهم، وهى مبادرة ناجحة بشكل كبير.