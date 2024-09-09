وزير التموين يبحث مع وفد بنك أبو ظبي الأول مصر تعزيز التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 04:28 مساءً - استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك.

حضر الاجتماع حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة. ومن جانب البنك، حضر محمد جلال الدين، المدير العام رئيس قطاع الأسواق المالية، ومصطفى فهمي، مدير تنفيذي رئيس مبيعات الأسواق العالمية، وتامر الجوهري، رئيس قطاع الخدمات المصرفية.

أهمية الشراكة

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية لتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية وتوفير التمويل اللازم والفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاع الصناعات الغذائية.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون مع الجهات المعنية في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي وتطوير آليات العمل بالبورصة السلعية المصرية، إضافة إلى التوسع في إنشاء الصوامع وزيادة السعات التخزينية، مؤكدًا على ضرورة خلق أوجه جديدة للعمل المشترك مع المؤسسات المالية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

العروض البنكية والفرص التمويلية

اطلع الدكتور شريف فاروق على العروض البنكية والفرص التمويلية والاستثمارية المتاحة من قبل بنك أبو ظبي الأول مصر، وأوجه التعاون مع الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية لتمويل شراء السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وكذلك البورصة السلعية.

تطلعات بنك أبو ظبي الأول مصر

أكد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، تطلعه لتعزيز التعاون مع الوزارة وجهاتها التابعة في مجالات التجارة الداخلية وتعزيز مشروعات تحقيق الأمن الغذائي، وتمويل مشروعات الوزارة المختلفة، مثل الصوامع والمستودعات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية وأسواق الجملة والنصف جملة.