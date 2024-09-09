رئيس جامعة القاهرة يتفقد عمليات تنفيذ مشروع المعهد القومى للأورام الجديد (مستشفى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - د. محمد سامى عبد الصادق يشيد بالدعم اللامحدود للقيادة السياسية لكافة مراحل تنفيذ المشروع للانتهاء منه وفق أعلى المعايير والأكواد العالمية.

رئيس الجامعة : المعهد القومى للأورام يضع كل ما لديه من كفاءات بشرية وكودار فنية تحت تصرف أجهزة الدولة لإنجاز تشغيل هذا المشروع العملاق

د. محمد سامى عبد الصادق : سعداء بإنجاز 100% من مبنى العيادات الخارجية بمستشفى 500500 و 86% من حجم الإنشاءات الكلية للمشروع، وفي انتظار للتشغيل التجريبي قبل حلول شهر رمضان المبارك.

د. محمد عبد المعطي سمرة: تم الانتهاء من توصيل كافة المرافق للمشروع ويجرى حاليا استكمال الفرش والأجهزة والتجهيزات الطبية وغير الطبية استعدادا للتشغيل التجريبى.

تفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، مشروع المعهد القومي للأورام الجديد - مستشفى 500 500 - بمدينة الشيخ زايد، رافقه خلال جولته الدكتور محمد عبد المعطي سمره عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء اللجنة العليا لمستشفيات ومراكز ووحدات الأورام الجامعية، إضافة إلى السادة وكلاء معهد الأورام والسيد أمين عام الجامعة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للوقوف على الوضع الحالي للمستشفى واستكمال إنشائه، باعتباره أحد المشروعات التي تتكاتف أجهزة الدولة على إنجاحها وتوفير أفضل الخدمات العلاجية لمرضى السرطان.

وخلال الجولة التفقدية، أشاد رئيس جامعة القاهرة، بالدعم اللامحدود للقيادة السياسية لكافة مراحل تنفيذ المشروع للانتهاء منه في أسرع وقت وعلى أكمل وجه، مشيرا إلى أن مشروع مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 تم تصميمه وتنفيذه وفق أحدث المعايير العلمية والهندسية العالمية وبواسطة أحد المكاتب العالمية ذات الخبرات الواسعة في تصميم المستشفيات لاسيما المختصة بأبحاث وعلاج الأورام.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى قرب انتهاء المرحلة الأولي من مستشفى 500 500 والتي تُقام على مساحة 240 ألف م²، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 86% من الأعمال الكلية، بالإضافة إلى الانتهاء من مبني العيادات الخارجية، وقرب الانتهاء من مبني إقامة المرضي والخدمات الطبية التي تتضمن غرف العمليات، والمعامل والأشعة التخصصية والعلاجية.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام على توصيل كافة المرافق للمشروع، ويتم حاليًا استكمال الفرش والأجهزة، والتجهيزات الطبية وغير الطبية تمهيدًا للبدء في التشغيل التجريبي لجزء من المستشفى والبدء في استقبال المرضي قبل حلول شهر رمضان المبارك، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تسليم جميع إنشاءات المرحلة الأولي للمستشفى خلال الربع الثاني من العام المقبل.

جدير بالذكر، أن مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد بالشيخ زايد (500 500) يُعد مستشفىً تعليميًا متخصصًا ومتكاملًا لعلاج كافة الأعمار وكافة أنواع الأورام بمراحلها المختلفة، ويبلغ عدد المرضي الجدد المتوقع علاجهم سنويا بعد افتتاح المستشفي حوالي 34,000 مريضاً جديدًا وحوالي 350,000 مريضًا مترددًا سنويًا، ويقدم المستشفى خدماته للمرضي الأطفال بما يوازي حوالي 30% من طاقته الإجمالية، كما سيساهم في تقديم الخدمات الطبية للأشقاء من المنطقة العربية والدول الأفريقية لتحقيق أهداف السياحة العلاجية في مصر.

وتشمل المرحلة الأولي من المستشفي 360 سرير بالقسم الداخلي متضمنة عدد 100 سرير رعاية مركزة و38 وحدة لزرع النخاع العظمي، كما يضم المستشفي 180 سريرا بوحدة علاج اليوم الواحد لإعطاء العلاج الكيميائي والتدعيمي، كما يضم 21 غرفة عمليات كبري، و5 أجهزة للعلاج الإشعاعي، وأقسام متكاملة للأشعة التشخيصية والأشعة التداخلية والمناظير الضوئية، بالإضافة الي مجموعة متكاملة من عيادات تشخيص وعلاج الأورام والتخصصات العامة المساندة، والعلاج الطبيعي (بطاقة استيعابيه 1,500 مريض يوميا)، إلى جانب مركز للأبحاث والتدريب ومعهد فني لإعداد تمريض ومساعدي تمريض الأورام.