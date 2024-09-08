أخبار مصرية

الرئيس السيسى يهنئ أبطال مصر فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 06:39 مساءً - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، الذين رفعوا اسم مصر عالياً في الفعاليات الدولية، وهم:

- محمد المنياوي الحائز على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.
- ⁠رحاب رضوان الحائزة على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال.
- ⁠محمد صبحي الحائز على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.
- ⁠فاطمة محروس الحائزة على الميدالية الفضية في رفع الأثقال.
- ⁠صفاء حسن الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.
- ⁠نادية فكري الحائزة على الميدالية البرونزية في رفع الأثقال.
- ⁠المنتخب الباراليمبي للكرة الطائرة الحائز على الميدالية البرونزية.

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بب"مواقع التواصل :"لقد مثلت نجاحاتكم علامة مضيئة لمصر، وإثباتاً أن المصريين قادرون دوماً على التحدي وتخطي الصعاب، فحقاً إن عزيمتكم وإصراركم مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا