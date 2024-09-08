مدير صحة شمال سيناء يستقبل وفد "يونيسيف" خلال زيارته مستشفى الشيخ زويد المركزى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 سبتمبر 2024 03:32 مساءً - استقبل الدكتور أحمد سمير، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، وفداً من منظمة "اليونيسيف" خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء ، بمرافقة الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة.

ورافق مدير الصحة وفد يونسيف في جولة ميدانية تفقد خلالها مستشفى الشيخ زويد المركزي، تفقد خلالها الدكتور أحمد والوفد المرافق له ، أعمال الصيانه بالمستشفى و كذلك رفع كفاءة مرافق وخدمات المياه والإصحاح.

وثمن مدير الصحة، الدور الكبير الذي يقوم به فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء في دعم القطاع الصحي، بجانب تقديم الخدمات المتنوعة لأبناء محافظة شمال سيناء.

واستكمل مدير الصحة جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والصيدلية للاطمئنان على توافر الأدوية والطعوم والامصال والمستلزمات الطبية بكميات كافية وتواجد الفريق الطبي.

كما اطلع مدير الصحة على جداول ونوبتجيات الفريق الطبي المتواجد وقام بمراجعة كشوف انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض.

وفي سياق متصل صول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام، من أطباء الجامعات في تخصصات الباطنة والجهاز الهضمي والجراحة العامة والأنف والأذن والتخدير وجراحة القلب والصدر والتجميل والعظام و جراحة المخ والأعصاب والأشعة وطب الأورام.

وأكد الدكتور أحمد سمير بدر، وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب في جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأضاف الدكتور " بدر" استمرار وصول الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، المنصورة، في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي للفريق الصحى بالإضافة إلى أطباء معهد القلب.