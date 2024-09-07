محمد صبحى يحصد فضية رفع الأثقال فى بارالمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 02:31 مساءً - توج محمد صبحى، بطل رفع الأثقال، بالميدالية الفضية لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وذلك فى وزن 88 كجم بعد رفع ثقل يبلغ 224 كلجم.

وكان التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، البعثة البارالمبية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، وذلك على هامش تواجده بصحبة البعثة فى باريس.





وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، بنتائج البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية المُقامة حالياً بباريس، وتُختتم غداً، الأحد، مُشيراً إلى أن البعثة المصرية حققت نتائج جيدة.

ورفعت البعثة المصرية رصيدها فى الدورة البارالمبية الحالية بباريس إلى 4 ميداليات متنوعة مقسمة إلى ذهبيتين وفضية وبرونزية حتى الآن، حيث توج بالميداليات الذهبية محمد المنيأوى ورحاب أحمد، فيما حققت ألفضية فاطمة محروس، بينما توج بالبرونزية منتخب الطائرة جلوس.