محافظ الجيزة: رصف عددا من الشوارع الداخلية بأحياء العجوزة والعمرانية لتسهيل حركة السير

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - - النجار يكلف رؤساء أحياء العجوزة والعمرانية بالمتابعة الميدانية لنسب التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية
- المحافظ يتفقد مركز شباب المنيب لمتابعة الأنشطة والفعاليات المقدمة للبراعم والشباب
قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بأحياء العجوزة و العمرانية .
شملت جولة المحافظ تفقد أعمال تركيب بلاط انترلوك بالشوارع الداخلية المحصورة بين شارعي السودان الرئيسي و جلال الدين الحمامصى بنطاق حى العجوزة ورصف شارع عبد الهادي حسانين وغرب السكة بنطاق حى العمرانية .
وشدد المحافظ على رؤساء احياء العمرانية والعجوزة بمتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع المدرجة لضمان تنفيذها على أكمل وجه ووفقا للمواصفات المحددة للخامات المستخدمة لضمان عوامل الاستدامة وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق .
وتابع المحافظ خلال جولته حالة رصف شارع فاطمه رشدى بنطاق حى العمرانية والذى تم الانتهاء من رصفه ورفع كفاءته بالكامل بالإضافة إلى تنفيذ خطة لرصف عدداً من متفرعاته لتسهيل حركة سير المواطنين بالقطاع بالكامل خاصةً وأنه أحد الشوارع الرابطة بين شوارع ترسا والاهرام .
كما شملت جولة محافظ الجيزة تفقد مركز شباب المنيب وذلك لمتابعه الأنشطة الصيفية والرياضية والفعاليات المقدمة داخل المركز للبراعم والشباب .