محافظ الجيزة: رصف عددا من الشوارع الداخلية بأحياء العجوزة والعمرانية لتسهيل حركة السير

وتابع المحافظ خلال جولته حالة رصف شارع فاطمه رشدى بنطاق حى العمرانية والذى تم الانتهاء من رصفه ورفع كفاءته بالكامل بالإضافة إلى تنفيذ خطة لرصف عدداً من متفرعاته لتسهيل حركة سير المواطنين بالقطاع بالكامل خاصةً وأنه أحد الشوارع الرابطة بين شوارع ترسا والاهرام .

محمد يوسف

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